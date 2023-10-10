Глава Генштаба армии Польши подал в отставку

Глава Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий вооруженными силами страны генерал Томаш Пиотровский подали заявление об отставке. Об этом 10 октября сообщает телерадиокомпания Polsat.

Генштаб не назвал причины отставки и сообщил, что никаких дальнейших комментариев по этому поводу не планируется. В ведомстве также заявили, что Анджейчак и Пиотровский воспользовались своим правом на отставку.

При этом Polsat связывает уход двух генералов с тем, что в армии Польши на протяжении нескольких месяцев сохраняется напряженность. Причиной проблем в польской армии является скандал с упавшей ракетой, которая была найдена в апреле близ города Быдгощ.

«Тогда министр национальной обороны Мариуш Блащак обвинил в сложившейся ситуации командующего оперативным штабом и обвинил его в халатности. Он предложил уволить его [Пиотровского]», — говорится в публикации.

В конце апреля этого года в районе города Быдгощ были обнаружены фрагменты ракеты «воздух-земля», полет которой не был отслежен ПВО страны. 11 мая стало известно, что польские военные засекли объект еще в декабре своем национальном воздушном пространстве, но не сообщали об этом, так как не смогли его перехватить.