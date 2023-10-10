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В Финляндии захотели облегчить процесс изъятия недвижимости россиян

YLE: кабмин Финляндии облегчит конфискацию недвижимости россиян
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Правительство Финляндии хочет облегчить процесс изъятия недвижимости российских граждан. Об этом 9 октября сообщила телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции страны Лину Мери.

«Правительство стремится облегчить процесс изъятия собственности, принадлежащей россиянам, и акций в жилищных кооперативах. <…> Мы не можем оставаться в таком вечном тупике только потому, что не можем получить определенное уведомление от властей», — приводит издание слова министра юстиции.

Отмечается, что в планах привести это в исполнение до конца срока полномочий кабмина в 2027 году.

В статье напомнили, что в начале июля Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян, которые владеют недвижимостью на территории страны. Кроме того, стало очень трудно осуществлять банковские переводы из России, а также счета россиян в финских банках частично закрыты, вследствие чего становится невозможно оплатить налоги и счета за имущество.

Также журналисты отметили, что российские владельцы недвижимости и жилищных долей начали чаще пренебрегать своими юридическими обязательствами, в результате чего участились случаи взыскания. Кроме того, в силу отсутствия российско-финского почтового сообщения возникают проблемы с информированием собственников о задолженностях.

Кабмин Финляндии собирается до 2027 года реформировать законодательство и допускает использование опыта Испании, где иностранный владелец недвижимости обязан иметь банковский счет в Испании и местное контактное лицо, уточняет телерадиокомпания.

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Ранее, 10 сентября, Еврокомиссия подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях — это будет трактоваться как запрещенный импорт. С 16 сентября в связи с поддержкой Хельсинки рекомендации Еврокомиссии по новым санкциям Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Пересекать границу не смогут машины вместимостью менее 10 пассажиров. До этого запреты для российских автомобилей ввели Эстония, Латвия, Литва и Германия.

Позже, 20 сентября, финская таможня сообщила об исключениях из введенного запрета, отметив, что въезжать на личных автомобилях с российскими номерами по-прежнему смогут дипломаты, граждане Евросоюза и члены их семей, а также просители убежища. Автобусам также разрешен въезд в страну.

1 мая стало известно, что ежемесячный уровень экспорта и импорта товаров между Финляндией и Россией упал до минимумов 1990-х годов. Согласно статистике, в начале 2022 года Финляндия импортировала российские товары на сумму свыше €1 млрд, а экспорт составлял почти €380 млн. К концу года месячный импорт сократился до €150 млн, а экспорт упал до €140 млн.

2 марта газета Helsingin Sanomat сообщила, что общие убытки нескольких крупных компаний Финляндии после ухода с российского рынка превысили €4 млрд. Наибольшие потери понесла энергетическая компания Fortum, на втором месте по убыткам находилась строительная компания YIT, уточнила газета.

Санкционное давление на РФ усилилось на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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