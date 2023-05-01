Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ заявило о разрушении сотрудничества с Финляндией
Происшествия
ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку за час
Мир
Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки
Мир
На Украине посоветовали жителям новых регионов получить паспорт РФ
Общество
Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов
Армия
Рогов заявил об ударе ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре Павлограда
Общество
Синоптик предсказал ухудшение погоды в Москве перед Днем Победы
Мир
Эрдоган заявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Мир
В США раскритиковали план Байдена создать экологичное вооружение
Общество
Поклонники принесли цветы к Дому моды Вячеслава Зайцева
Спорт
Российская пловчиха Кирпичникова заявила о смене спортивного гражданства
Мир
Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам

Уровень торговли РФ и Финляндии упал до минимумов 1990-х годов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежемесячный уровень экспорта и импорта товаров между Финляндией и Россией упал до минимумов 1990-х годов — ниже €150 млн. Об этом «‎Известиям» сообщила старший экономист ‎Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола.

Немного за 30: Финляндия официально стала членом НАТО
Что это значит для безопасности России и как на расширение альянса ответит Москва

Статистика института показывает: в начале 2022 года Финляндия импортировала российские товары на сумму свыше €1 млрд, экспорт составлял почти €380 млн. К концу года месячный импорт сократился до €150 млн, экспорт упал до €140 млн.

В последний раз столь низкие показатели среднемесячного уровня экспорта и импорта между двумя странами были в 1999 году, когда они едва достигали €160 млн. Доля России в товарообороте Финляндии опустилась до исторического минимума в 2,6%. В последний раз она была на таком низком уровне в 1940-х годах, уточнила Симола.

При этом экономист считает, что «‌‎влияние санкций на финскую экономику было очень ограниченным».

По ее словам, последние данные о торговле, опубликованные финской таможней, относятся к февралю 2023 года. То есть в статистике не отражены последствия вступления Финляндии в НАТО.

Финляндия официально стала 31-м членом альянса 4 апреля. Власти страны подали заявку на вступление в блок в мае 2022 года вместе со Швецией. Скандинавские государства изначально планировали присоединиться к альянсу вместе — для вступления в НАТО нужен был консенсус всех участников блока.

Турция и Венгрия затянули процесс ратификации: в конце марта Анкара и Будапешт ратифицировали лишь заявку Финляндии, отложив шведский вопрос до июльского саммита НАТО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Товароповорот: что происходит с торговлей России и Финляндии

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023