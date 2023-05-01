Уровень торговли РФ и Финляндии упал до минимумов 1990-х годов

Ежемесячный уровень экспорта и импорта товаров между Финляндией и Россией упал до минимумов 1990-х годов — ниже €150 млн. Об этом «‎Известиям» сообщила старший экономист ‎Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола.

Статистика института показывает: в начале 2022 года Финляндия импортировала российские товары на сумму свыше €1 млрд, экспорт составлял почти €380 млн. К концу года месячный импорт сократился до €150 млн, экспорт упал до €140 млн.

В последний раз столь низкие показатели среднемесячного уровня экспорта и импорта между двумя странами были в 1999 году, когда они едва достигали €160 млн. Доля России в товарообороте Финляндии опустилась до исторического минимума в 2,6%. В последний раз она была на таком низком уровне в 1940-х годах, уточнила Симола.

При этом экономист считает, что «‌‎влияние санкций на финскую экономику было очень ограниченным».

По ее словам, последние данные о торговле, опубликованные финской таможней, относятся к февралю 2023 года. То есть в статистике не отражены последствия вступления Финляндии в НАТО.

Финляндия официально стала 31-м членом альянса 4 апреля. Власти страны подали заявку на вступление в блок в мае 2022 года вместе со Швецией. Скандинавские государства изначально планировали присоединиться к альянсу вместе — для вступления в НАТО нужен был консенсус всех участников блока.

Турция и Венгрия затянули процесс ратификации: в конце марта Анкара и Будапешт ратифицировали лишь заявку Финляндии, отложив шведский вопрос до июльского саммита НАТО.

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