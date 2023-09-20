Финляндия назвала исключения из запрета на въезд российских машин

Финская таможня назвала тех, кому можно въезжать на российских машинах. Дипломаты, граждане ЕС и члены их семей, а также просители убежища всё еще могут въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами, передает телеканал «Известия». Автобусам также разрешен въезд в страну, подчеркнула финская таможня.

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