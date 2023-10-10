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Общество
МИД не будет упрощать анкету на электронную визу в Россию

МИД не будет упрощать анкету на электронную визу в Россию

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В МИД отказались от упрощения анкеты на электронную визу в Россию, выяснили «Известия».

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«В условиях сложившейся международной обстановки сведения, которые иностранный гражданин должен предоставить для получения единой электронной визы, являются востребованными и соразмерными имеющимся угрозам национальной безопасности РФ, а также рискам въезда в нашу страну нежелательных лиц. Упрощение анкеты на получение единой электронной визы в связи с этим не планируется», — следует из ответа ведомства на запрос «Известий».

Сейчас анкета содержит более 50 вопросов, включая сведения о всех местах учебы заявителя с адресами, военной подготовке, ссылки на соцсети и т. д.

«Само по себе введение электронной визы — это большой шаг со стороны МИД. Она удешевляет стоимость поездки. Но система явно недоработана. Уходит очень много времени на заполнение документов и их оплату», — отметил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по международному сотрудничеству, гендиректор туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

По электронным визам в компании уже успели принять тургруппы из Бахрейна, Саудовской Аравии и индивидуальных путешественников из Китая, сообщил он. Пожилым туристам предлагают вспомнить адреса школ и военных частей, к которым некоторые из них имели отношение 50 лет назад, посетовал Сергей Войтович.

Система, позволяющая оформить электронную визу в Россию, заработала с 1 августа. Ее могут оформить граждане 55 государств, включая Европу, для туристических, деловых и иных визитов. За первый месяц иностранные граждане оформили 31 тыс. таких документов, около 14 тыс. человек ими уже воспользовались, сообщили в МИД. Отказы получили 24 иностранца — 0,08% от всех заявителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За долгую память: электронные визы в РФ для иностранцев не упростят из-за безопасности

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