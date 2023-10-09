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Плоды гегемонизма

Проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович — о причинах эскалации израильско-палестинского конфликта и перспективах его урегулирования
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Очередной акт палестино-израильской драмы, сломавшей жизни многим поколениям жителей Ближнего Востока, стал крайне трагическим и закономерным напоминанием о шаткости американоцентричного миропорядка, рассыпающегося на наших глазах. Ведь именно Вашингтон после окончания холодной войны взял на себя роль арбитра, пытавшегося с позиции гегемона урегулировать сложнейшие конфликты и кризисы. Как мы видим спустя годы, наследие 1990-х, когда американские лидеры, красуясь в свете софитов, заявляли о некой новой, примиряющей народы и конфессии, однополярной реальности, сегодня начало приносить свои горькие плоды.

Происходит это не только на Ближнем Востоке, но и во многих точках земного шара. Спустя несколько десятилетий после окончания горячей фазы балканских войн ситуация в Боснии и Косово остается взрывоопасной. Такие страны, как Гаити и Сомали, некогда оказавшиеся объектами американских интервенций, охвачены непрекращающимся насилием. Карабахский конфликт, разрешению которого также во многом помешала циничная позиция Запада, заинтересованного не в мире, а в подрыве влияния Москвы, закончился вооруженными столкновениями и исходом армян. Продолжать этот список можно еще долго.

Так называемые Соглашения в Осло, 30 лет назад подписанные лидерами Израиля и Палестины вовсе не в норвежской столице, а в округе Колумбия — под патронажем Билла Клинтона, — должны были создать фундамент для мирного сосуществования двух государств. Но самонадеянность американских правительств, всегда ставивших внутриполитические соображения и пожелания лоббистских групп выше общечеловеческих интересов, раз за разом приводила к тому, что залатать накапливавшиеся годами трещины в отношениях двух народов так и не удалось. Вместо объективного посредника, искренне нацеленного на окончание кровопролития, США превратились в весьма нестабильного и постоянно колеблющегося актора, менявшего по ходу дела свои приоритеты и стратегические установки и утратившего доверие сторон.

Одним из ключевых решений Вашингтона, приведших к нынешним потрясениям, стал отказ от признания демократического выбора палестинского народа после победы движения ХАМАС на парламентских выборах. Вместо попыток интегрировать эту организацию, получившую огромный кредит доверия соотечественников, в переговорный процесс, США всеми силами постарались дипломатически изолировать сектор Газа, поддерживая его превращение в оторванный от окружающего мира клочок суши, существующий в беспросветной нищете.

Неудивительно, что зерна, посеянные в эпоху одержимости неоконсерваторов идеей воцарения либерализма на так называемом Большом Ближнем Востоке, дали свои всходы сегодня, когда не знавшие жизни без нужды и насилия палестинцы оказались вовлечены в жестокие боевые действия. С другой стороны, именно американские дипломаты в последнее время делали всё возможное, дабы сформировать антииранскую коалицию и наладить отношения между Израилем и арабскими монархиями за счет замалчивания и вынесения за скобки палестинского вопроса. Сложно было ожидать, что жители Газы спокойно примут маргинализацию собственной судьбы. Авантюризм и беспечность апологетов несостоявшегося «конца истории» обернулись очередным кровопролитием.

Урегулировать палестино-израильский конфликт можно и нужно, но для этого необходимо минимизировать деструктивную роль США в переговорном процессе. Пришло время выхода на сцену новых, не скомпрометированных ошибками прошлого посредников. Прецеденты есть. В текущем году мы уже наблюдали, как вопреки американским усилиям Китаю удалось наладить диалог между Эр-Риядом и Тегераном. Точно так же, Россия раз за разом вносит существенный вклад в урегулирование этнических конфликтов в различных странах Глобального Юга. Вероятно, и организация более эффективной дипломатии на ближневосточном направлении станет возможной силами не дискредитировавшего себя Запада, а государств — лидеров мирового большинства.

Но на такой поворот событий потребуется время. А пока что, когда пылают города и гибнут сотни мирных жителей, российским дипломатам остается лишь прикладывать весь накопленный опыт и дружеские связи с обеими сторонами, чтобы убедить их остановить бессмысленную бойню и вернуться к неприятному, сложному, но необходимому ради спасения жизней диалогу. И можно не сомневаться, что их мастерство, беспристрастность и принципиальность рано или поздно принесут необходимый результат.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

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