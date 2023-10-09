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Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован в Москве

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован после праздничных танцев, посвященных Симхат Тора, в синагоге в Марьиной Роще в Москве. Об этом 9 октября «Известиям» сообщил официальный представитель и руководитель пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

По его словам, раввин танцевал до 2:30, пока не упал.

«Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих. Но я думаю, что это было логическое завершение этого исступленного танца», — отметил Горин.

Врачи заявляют, что сейчас раввину нужен покой. Горин пожелал ему полного выздоровления. Он объяснил, что перед инцидентом стали приходить новости о конфликте в Израиле. Тогда Лазар подчеркнул, что исполнять обычай с танцами с Торой стоит больше, чем всегда, «вложив в танец боль и надежду, веру и уверенность».

Симхат Тора, или Радость Торы, — это праздник окончания годового цикла чтения главной священной книги иудеев. Она разделяется на 54 главы — по количеству недель в високосном году. Каждую субботу принято читать по одной главе, чтобы закончить ровно за год. В невисокосные годы в некоторые субботы читают по две главы. Однако в день Симхат Торы чтение священных текстов не прекращается, оно начинается заново с Сотворения мира. Всё это сопровождается танцами и песнями, которые могут продолжаться несколько часов.

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7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже журналист Ибрагим Исбаита рассказал «Известиям», что ВВС Израиля применяют оружие с белым фосфором при атаках по сектору Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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