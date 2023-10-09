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Новак сообщил о снижении цен на топливо в 81 регионе РФ

Новак: цена на топливо снизилась в 81 регионе РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Цена на топливо снизилась в 81 регионе России. Об этом 9 октября сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании кабмина.

«Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16 и 21% соответственно. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тыс. рублей за тонну, по стране это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации», — отметил Новак.

По его словам, временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ, введенный 21 сентября, оказался эффективной мерой и помог насытить внутренний рынок.

Новак подчеркнул, что после проверок ФАС возбудила несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС по признакам завышения цен.

Он также поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку предложенных решений и заверил его, что правительство продолжит мониторинг ситуации на топливном рынке.

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АЗС в некоторых регионах, не дождавшись эффекта, стали ограничивать отпуск сырья

Ранее, 27 сентября, Новак сообщил, что правительство РФ предложило ввести полный запрет на продажу на экспорт топлива, купленного на внутреннем рынке, а не произведенного. По мнению Новака, эта мера позволит ограничить возможность спекулятивных поставок на экспорт.

Позже, 9 октября, эксперты отметили, что новые меры правительства помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на топливо. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в первую очередь новые меры будут эффективны потому, что возвращаются демпферные выплаты, которые сдерживали внутренние цены на нефтепродукты с 2019 года и уже успели доказать свою эффективность.

Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. В частности, была введена заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков, которые не производят их сами, а только перепродают. Также власти приняли решение восстановить с 1 октября топливный демпфер и увеличили нормативы продаж бензина с 13 до 15% от производства, дизеля — с 9,5 до 12,5%. Новые правила вступят в силу с 1 ноября.

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