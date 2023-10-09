Новак сообщил о снижении цен на топливо в 81 регионе РФ

Цена на топливо снизилась в 81 регионе России. Об этом 9 октября сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании кабмина.

«Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16 и 21% соответственно. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тыс. рублей за тонну, по стране это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации», — отметил Новак.

По его словам, временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из РФ, введенный 21 сентября, оказался эффективной мерой и помог насытить внутренний рынок.

Новак подчеркнул, что после проверок ФАС возбудила несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС по признакам завышения цен.

Он также поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку предложенных решений и заверил его, что правительство продолжит мониторинг ситуации на топливном рынке.

Ранее, 27 сентября, Новак сообщил, что правительство РФ предложило ввести полный запрет на продажу на экспорт топлива, купленного на внутреннем рынке, а не произведенного. По мнению Новака, эта мера позволит ограничить возможность спекулятивных поставок на экспорт.

Позже, 9 октября, эксперты отметили, что новые меры правительства помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на топливо. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в первую очередь новые меры будут эффективны потому, что возвращаются демпферные выплаты, которые сдерживали внутренние цены на нефтепродукты с 2019 года и уже успели доказать свою эффективность.

Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. В частности, была введена заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков, которые не производят их сами, а только перепродают. Также власти приняли решение восстановить с 1 октября топливный демпфер и увеличили нормативы продаж бензина с 13 до 15% от производства, дизеля — с 9,5 до 12,5%. Новые правила вступят в силу с 1 ноября.