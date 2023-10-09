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Эксперты оценили эффект новых мер кабмина по стабилизации топливного рынка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Решения правительства пересмотреть полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны, повысить нормативы продаж топлива на бирже, а также вернуть демпферные выплаты нефтяникам помогут насытить внутренний рынок и стабилизировать цены, рассказал «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

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По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, новые меры кабмина по стабилизации внутренних цен на топливо будут эффективны в первую очередь потому, что возвращаются демпферные выплаты, которые сдерживали внутренние цены на нефтепродукты с 2019 года и уже успели доказать свою действенность.

Правительство утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка, сообщила 6 октября пресс-служба кабмина. Для предотвращения серого экспорта после снятия действующих ограничений на вывоз была введена заградительная пошлина на нефтепродукты в размере 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перепродажи.

Кроме того, власти приняли решение восстановить с 1 октября топливный демпфер. С сентября такие выплаты нефтяникам были сокращены вдвое (со 100 до 50 млрд рублей в месяц), писали «Известия».

Также скорректированы требования к нефтяным компаниям по продаже дизельного топлива и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Нормативы продаж бензина были увеличены с 13% до 15% от производства, дизеля — с 9,5% до 12,5%. Новые правила начнут действовать с 1 ноября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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