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Правительство РФ предложило запретить экспорт купленного на рынке топлива

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Касин
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Правительство РФ предложило ввести полный запрет на экспорт топлива, которое было куплено на внутреннем рынке, а не произведено. Об этом 27 сентября сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены. То есть тем самым также ограничим возможность спекулятивных поставок на экспорт», — заявил вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Кроме того, в предложения правительства вошло повышение экспортной пошлины для «серых» экспортеров топлива с 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей за тонну сырья.

«Это касается, в первую очередь, повышения заградительных пошлин для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для поставки на экспорт. Мы введем заградительную пошлину, повысим с 20 до 50 тыс. рублей», — добавил Новак.

Он также отметил, что цены на внутреннем рынке топлива стабилизируются, в ближайшее время могут быть приняты дополнительные меры.

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21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.

Позднее, 25 сентября, аналитик Артур Мейнхард введенное правительством РФ временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива ударит по потребителям в Европе из-за повышения цен и сокращения экспорта из Турции и Саудовской Аравии. По его словам, экспортные поставки из РФ не были остановлены, сменились направления поставок из Европы на рынки Турции, Бразилии и Саудовской Аравии.

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