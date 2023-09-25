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Названы последствия для Европы из-за ограничения экспорта топлива из России

Аналитик Мейнхард: ограничение на экспорт бензина ударит по потребителям в Европе
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Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
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Введенное правительством РФ временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива ударит по потребителям в Европе из-за повышения цен и сокращения экспорта из Турции и Саудовской Аравии. Об этом рассказал «Известиям» 25 сентября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Эксперт напомнил, что после февраля прошлого года европейские страны, которые были основными покупателями бензина и дизельного топлива у РФ, перестали осуществлять покупки в рамках плана по диверсификации поставок и ухода от энергетической зависимости одного поставщика.

«Несмотря на это, экспортные поставки из РФ не были остановлены. Сменились направления поставок из Европы на рынки Турции, Бразилии и Саудовской Аравии», — уточнил он.

Как объяснил аналитик, эти три страны получили возможность высвободить топливо, произведенное на собственных нефтеперерабатывающих заводах, что позволило направить его на экспорт бывшим покупателям российского топлива в Европе.

«Введенные [российским правительством] ограничения на экспортные поставки [топлива и тяжелых дистиллятов] в конечном итоге ударят по потребителям в Европе из-за повышения цен и сокращения экспорта из таких стран, как Турция и Саудовская Аравия», — отметил Мейнхард.

При этом он не исключил, что Россия со своей стороны не может позволить себе слишком долго удерживать экспорт, так как это влияет на отечественные нефтяные компании, для которых экспортное направление всегда являлось наиболее прибыльным. Кроме того, косвенно это затронет и валютный рынок страны, так как недополученные валютные доходы приведут к снижению предложения валюты на внутреннем рынке РФ, добавил он.

«Россия уже сыграла ключевую роль в ужесточении мировых рынков дизельного топлива, сократив экспорт сырой нефти в тандеме с другими членами группы производителей нефти ОПЕК+, в первую очередь с Саудовской Аравией», — подчеркнул Мейнхард.

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21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.

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