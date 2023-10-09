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Перспективы возрождения Азовского моря обсудили в Бердянске

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Вопросы сохранения экологии побережья Азовского моря будут совместно решать семь российских регионов: Запорожская, Херсонская и Ростовская области, ДНР, ЛНР, Краснодарский край и Республика Крым. Все они приняли участие в конце сентября в Азовском экологическом форуме в Бердянске.

«Экологическая обстановка Азовского побережья важна как для новых субъектов РФ, так и для всей страны в целом. От этого зависит туристический потенциал регионов побережья. Это и наши ценные водно-биологические ресурсы, и вопросы экологической направленности», — пояснила «Известиям» сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

Огромный плюс подобных мероприятий — возможность собрать за одним столом профильных экспертов, представителей власти и общественности. Затем определить существующие проблемы и наметить планы по их решению, добавила она.

Форум решил две важные задачи, рассказал «Известиям» министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.

«Первая — привлечь внимание всех регионов к этой экологической проблематике, чтобы, объединив усилия, мы смогли выйти на единое понимание дальнейших действий. Это нам позволит создать общий протокол действий по развитию Азово-Черноморского региона, с которым мы могли бы выйти на федеральную повестку. Вторая задача — «пропустить» эту концепцию через профессиональное экспертное сообщество. Дело в том, что мы, находясь в своем регионе и в его проблематике, глубоко погружены в эти вопросы. И нам важно, чтобы вектор этой концепции был единым и соответствовал основным трендам развития России и геополитическим процессам», — подчеркнул министр.

Подобное мероприятие готовятся провести в ДНР, уточнила Наталья Никонорова. Азовский экологический форум в Бердянске — это одно из звеньев большой работы подкомиссии «Социально-экономическое и экологическое развитие акватории Азовского бассейна и регионов приазовского побережья» в составе комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы», добавила она.

«За все 30 лет контроля этой приазовской территории киевским режимом, откровенно говоря, этой сферой никто не занимался. Точнее, занимался, но совсем не в созидательном ключе — богатые природные ресурсы выкачивались, о природе и экологии вообще никто даже не задумывался. Иными словами, многое пришло в упадок. Стоит учитывать и загрязнение побережья в ходе военных действий, нахождение вблизи промышленных производств. Антропогенная нагрузка остается чрезмерно высокой. Будем сообща работать над решением столь глобальных и важных для нас вопросов!» — сказала Наталья Никонорова.

Ранее глава Запорожья Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале, что к вопросу сохранения экологии Приазовья будут привлекаться социально активный бизнес, экологи, ученые и волонтеры.

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