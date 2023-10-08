УЕФА перенес отборочный матч Евро-2024 между сборными Израиля и Швейцарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переносит на неопределенную дату все матчи, которые должны были состояться в Израиле в рамках отборочного турнира Евро-2024. Об этом 8 октября сообщает официальный сайт Союза.

«В связи с обстановкой в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в Израиле на ближайшие пару недель. Новые даты будут назначены позже», ― сказано в сообщении.

Таким образом, на неопределенный срок будет перенесена встреча между сборными Израиля и Швейцарии, ранее намеченная на 12 октября. Кроме того, УЕФА откладывает проведение отборочных игр молодежного первенства Европы сборной Израиля против команд Эстонии и Германии, которые должны были состояться 12 и 17 октября соответственно.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханона — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.