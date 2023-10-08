Кенийский легкоатлет Келвин Киптум побил мировой рекорд на Чикагском марафоне

Кенийский легкоатлет Келвин Киптум завершил свой первый Чикагский марафон Bank of America, не только победив в забеге, но и пробежав его за 2 часа 35 секунд, установив тем самым новый мировой рекорд. Об этом сообщает издание 5Chicago 8 октября.

Спортсмен предсказал, что побьет предыдущий рекорд в гонке этого года.

«Думаю, в воскресенье, если будет хорошая погода, я пройду трассу ниже текущего рекорда», — заявил Киптум в пятницу.

Кениец побил мировой рекорд, поставленный его соотечественником Элиудой Кипчоге, который пробежал Берлинский марафон 2022 года за 2 часа 1 минуту 9 секунд.

Марафон в Чикаго входит в престижную серию World Marathon Majors наряду с забегами в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. Победители марафона получают по $50 тыс.

Ранее, 24 сентября, представительница Эфиопии Тигист Ассефа установила мировой рекорд в женском зачете на Берлинском марафоне: бегунья преодолела дистанцию за 2 часа 11 минут 53 секунды.