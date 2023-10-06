Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Спартак» – ЦСКА

Первое в нынешнем сезоне главное дерби страны состоится 8 октября и завершит текущий отрезок сезона РПЛ, после которого клубы уйдут на перерыв, связанный с матчами сборных. Сыграна уже треть чемпионата, и к очной схватке оба московских клуба подошли с одинаковым количеством очков — по 16 — при крайне нестабильных результатах. «Спартак» и ЦСКА идут на пятом и шестом местах соответственно, отставая на восемь очков от лидирующего «Краснодара» и на два от замыкающего первую тройку столичного «Локомотива». Предстоящее дерби определит, кто из них продолжит гонку за медали, а кто увязнет в середине таблицы.

8 октября, 19:00, «Открытие Банк Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА – СКА, «Динамо» (Москва) – «Торпедо»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Нынешний сезон КХЛ пока радует неожиданными результатами. Особенно это касается Западной конференции. Два самых богатых клуба лиги ЦСКА и петербургский СКА, которые обычно идут на первых местах, сейчас чувствуют себя не очень уверенно. Москвичи после неудачного старта всё же поднялись в зону плей-офф, имея фору перед конкурентами в два очка, а вот СКА находится за пределами первой восьмерки. По итогам предстоящего армейского дерби клуб из Северной столицы либо завязнет ближе к дну турнирной таблицы, либо чуть подтянется к первой восьмерке.

А днем позже встретятся две команды из верхней части таблицы. Московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо» идут в первой тройке Запада. Победитель продолжит погоню за лидером конференции — ярославским «Локомотивом».

6 октября, 19:00, «ЦСКА Арена» (Москва). 7 октября, 17:00, «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Смешанные единоборства

Турнир Bellator 300

Фото: Getty Images/MediaNews Group/Los Angeles Daily News

Намеченный на ближайшие выходные турнир пройдет в американском Сан-Диего и включает в себя три титульных поединка. Главным из них станет схватка за звание чемпиона в легком весе между действующим обладателем пояса россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом, который также владел титулом в этой категории полтора года — с июня 2017 по декабрь 2018 года.

В тот период 38-летний боец сначала победил Майкла Чендлера, а потом проиграл ему. Теперь он попытается снова забрать пояс — на этот раз у 25-летнего двоюродного брата легендарного Хабиба Нурмагомедова. Усман является чемпионом чуть менее года. Победитель предстоящего боя также получит путевку на Гран-при Bellator.

Кроме того, в предстоящем вечере выступит еще один российский боец — в предварительном карде Мухамед Берхамов поборется в полусреднем весе с американцем Херманом Террадо.

8 октября: 01:00, начало турнира; 05:00, основной кард. «Печанга Арена» (Сан-Диего, США). Прямая трансляция на сервисе Showtime

Теннис

Женщины. Турнир WTA 1000

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rob Prange

В Пекине подходит к концу крупный женский теннисный турнир, победитель которого заработает 1000 очков в свой рейтинг. На стадии четвертьфиналов среди претендентов на трофей остается россиянка Людмила Самсонова. Ей предстоит встретиться с Еленой Остапенко из Латвии. В случае победы наша теннисистка сыграет в полуфинале с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии или Еленой Рыбакиной из Казахстана.

С другой стороны сетки к финалу идут француженка Каролин Гарсия, у которой запланирован четвертьфинал с второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши, а также Мария Саккари из Греции — она поборется за выход в полуфинал с американкой Кори Гауфф.

6 октября, четвертьфиналы: 07:30, Гарсия – Свентек; 09:30, Саккари – Гауфф; 11:00, Остапенко – Самсонова; 14:30, Соболенко – Рыбакина. 7 октября: 09:30, первый полуфинал; 15:00, второй полуфинал. 8 октября, 12:00, финал. Национальный теннисный центр «Даймонд Корт» (Пекин, Китай). Прямые трансляции на сайте WTA

Теннис

Мужчины. Турнир «Мастерс»

Фото: REUTERS/Florence Lo

В середине этой недели в Шанхае стартовал турнир «Мастерс» — второй по статусу серии мирового тура после Большого шлема. Победитель получит 1000 очков в свой мировой рейтинг. В ближайшие сутки стартует второй круг, с которого начнут выступление фавориты соревнования, включая главных российских звезд.

Третья ракетка мира Даниил Медведев встретится с чилийцем Кристьяном Гарином, седьмой номер мирового рейтинга Андрей Рублев сыграет с французом Кентеном Алисом, а занимающему 14-ю строчку в классификации ATP Карену Хачанову предстоит матч с казахом Бейбитом Жукаевым. Кроме того, победивший в первом круге наш Роман Сафиуллин выйдет на корт против 10-й ракетки мира Александра Зверева из Германии.

6, 7 октября, 07:30–15:00, второй круг. 8 октября, 07:30–15:00, третий круг. Спортивная городская арена «Цичжун Форест» (Шанхай, Китай). Прямые трансляции на сайте ATP