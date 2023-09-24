Бегунья из Эфиопии установила новый мировой рекорд в марафоне

Представительница Эфиопии Тигист Ассефа установила 24 сентября мировой рекорд в женском зачете на Берлинском марафоне: бегунья преодолела дистанцию за 2 часа 11 минут 53 секунды.

Предыдущий рекорд 2 часа 14 минут и 4 секунды с 2019 года принадлежал кенийке Бриджит Косгеи. Она его установила на марафоне в Чикаго.

Среди мужчин первым пришел к финишу двукратный олимпийский чемпион, представитель Кении Элиуд Кипчоге с результатом 2 часа 2 минуты и 42 секунды.

Ассефе 29 лет, в 2022 году она победила на Берлинском марафоне с результатом 2 часа 15 минуты 37 секунды.

Марафон в Берлине входит в престижную серию World Marathon Majors наряду с забегами в Токио, Бостоне, Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке. Победители марафона получат по $50 тыс.

В начале августе кенийский бегун Эрик Керинг стал победителем Сибирского международного марафона среди мужчин, россиянка Алина Прокопьева стала первой у женщин.

Сибирский международный марафон стал первым с 2015 года массовым беговым мероприятием России, в котором участвовали профессиональные зарубежные спортсмены.