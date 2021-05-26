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Байкал страстей: итальянец первым пробежится по замерзшему озеру

Спортсмен-экстремал намерен привлечь внимание мира к вопросам экологии
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Известный итальянский спортсмен-экстремал Паоло Вентурини намерен зимой будущего года провести первый в мире забег по замершей поверхности озера Байкал. Цель проекта — не только в спортивном рекорде, но и в привлечении внимания общественности к проблемам экологии и охраны окружающей среды. Как посетовал в разговоре с «Известиями» сам Паоло, из-за изменений климата слой льда над этим озером с крупнейшими в мире запасами пресной воды истончается, из-за чего через несколько лет задуманная им ныне пробежка станет невозможной в принципе.

«Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!» — взывал персонаж Остапа Бендера в легендарном «Золотом теленке». Итальянский полицейский и ультрамарафонец Паоло Вентурини решил ударять пробегом на своих двоих по вещам несколько иного свойства — плохой осведомленности людей о красотах российской природы и пагубных последствиях изменения климата для самых разных уголков планеты.

Зимой 2019 года Паоло Вентурини, в послужном списке которого свыше 20 ультрамарафонов (забеги на дистанцию свыше 42 км), устроил забег по морозной якутской тайге, преодолев почти 40 км между двумя самыми холодными местами на Земле — селами Оймякон и Томтор при температуре в –52,6 °C, доказав своим примером, что возможности человеческого организма не имеют пределов. Правда, лишь при должной подготовке — оператор, снимавший тогда спортивный подвиг Паоло, по возвращении в Италию несколько дней пролежал в больнице.

На этой неделе спортсмен-экстремал собирается объявить о своем новом проекте — намерении устроить забег по замерзшей поверхности озера Байкал на дистанцию в 630 км зимой будущего года. Официально эти планы будут анонсированы 26 мая, в ходе презентации в Университете МГИМО документального фильма Monster Frozen, снятого по итогам предыдущего якутского проекта итальянского бегуна.

— Выбор озера Байкал произошел на следующий день после моего забега в 2019 году в Республике Саха. После знакомства с Якутией, я понял, что в мире совсем не так много людей, которые по-настоящему знакомы с размерами и уникальностью сибирской тайги, — рассказал Паоло Вентурини «Известиям». — Говоря о Байкале, мы говорим о самых крупных в мире запасах питьевой воды (не принимая во внимания полюса), об одном из самых главных природных символов России. И я решил сосредоточить внимание на этом месте, поскольку из-за изменения климата в недалеком будущем Байкал может больше никогда не замерзнуть, что подвергает риску не только само озеро, но и всю планету.

Уже нынешним летом спортсмен проведет первую «разведку боем» — совершит ознакомительную пробежку по берегам летнего Байкала. Это мероприятие будет освещаться съемочной группой, которая не только запечатлеет этапы подготовки и забега Паоло, но и раскроет красоту одного из самых живописных уголков южной Сибири в период цветения.

По словам сопредседателя Российско-итальянского форума-диалога, при поддержке которого осуществляется уникальный проект, Эрнесто Ферленги, темы климата и устойчивого развития все активнее входят в повестку России, ее бизнеса, государства и гражданского общества. И забег Паоло станет еще одной важной вехой для популяризации знаний как россиян, так и всего мира о важности сохранения природного экобаланса.

— Наше решение поддержать проект Паоло основывается на тех ценностях, к которым призван привлечь внимание забег через одно из самых больших натуральных хранилищ пресной воды в мире. Проект «Байкал» — это знак внимания, с которым человек относится к воде — возможно, одному из самых главных наших ресурсов на земле, — сказал Эрнесто Ферленги «Известиям».

Немаловажным, по его словам, остается и тот факт, что забег итальянского спортсмена по Байкалу станет дополнительным элементом истории, демонстрирующим крепкие отношения России и Италии.

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