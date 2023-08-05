Кениец и россиянка выиграли Сибирский международный марафон

Кенийский бегун Эрик Керинг стал победителем Сибирского международного марафона среди мужчин, россиянка Алина Прокопьева стала первой у женщин. Соревнование прошло в Омске 5 августа.

Победитель преодолел дистанцию 42,195 км за 2 часа 15 минут 3 секунды. Вторым финишировал россиянин Ильдар Миншин (2:20.20), тройку призеров замкнул кениец Алекс Кипротич (2:23.46).

Прокопьева показала время 2 часа 35 минут 42 секунды. Второй финишировала белоруска Марина Доманцевич (2:38.43), третьей к финишу пришла кенийка Моника Черуто (2:45.50).

Победители на марафонской дистанции получат по 500 тыс. рублей, занявшие вторые места — по 250 тыс. рублей, обладатели бронзовых наград — по 150 тыс. рублей.

Сибирский международный марафон стал первым с 2015 года массовым беговым мероприятием России, в котором участвовали профессиональные зарубежные спортсмены. В марафоне участвовали четыре кенийца и представительница Белоруссии.

В рамках марафона прошли забеги на 42,195 км и 10 км. Впервые в истории марафона трасса связала оба берега реки Иртыш. Она прошла по жилым кварталам Левобережья, центральному городскому мосту, Соборной площади, историческому центру города и «Зеленому острову».