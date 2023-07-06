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Сибирский международный марафон свяжет оба берега Иртыша

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В Омске решили изменить формат проведения Сибирского международного марафона. Маршрут будет проходить по правому и левому берегам Омска.

Стартует марафон 5 августа. В рамках спортивного события пройдет Кубок России по марафонскому бегу. Новой локацией сделают «G-Drive Арена». На ней состоятся старт и финиш трех дистанций марафона: 3 км, 10 км и 42 км. Атлеты финишируют по красной ковровой дорожке под крышей арены в свете прожекторов под торжественную музыку, а их имена появятся на огромных экранах, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Впервые в истории марафона трасса свяжет оба берега реки Иртыш. Она пройдет по жилым кварталам Левобережья, центральному городскому мосту, Соборной площади, историческому центру города и «Зеленому острову».

Общий призовой фонд марафона составляет порядка 3,5 млн рублей. Победители получат по 500 тыс. рублей. Для мужчин и женщин в восьми возрастных группах предусмотрено вознаграждение в 20 тыс. рублей.

В середине июня сообщалось, что в Омске с начала сезона высадили более 500 тыс. цветов. Из 510 тыс. петуний, бархатцев, шафрана и других видов растений для омских клумб 408 тыс. выращено в муниципальной теплице.

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