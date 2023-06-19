Более 500 тыс. цветов высадили в Омске с начала сезона
На городских клумбах Омска с начала сезона высадили более 500 тыс. цветов. Об этом мэр Сергей Шелест сообщил в своем Telegram-канале.
«Больше полумиллиона цветов высадила городская «зеленая» служба с начала сезона. Из 510 тыс. петуний, бархатцев, шафранов и других видов растений для омских клумб 408 тыс. выращено в муниципальной теплице», — рассказал чиновник.
Первый большой объем растений специалисты высадили в преддверии майских праздников, пишет ИА «Город55». Сейчас «зеленая» служба занимается оформлением видовых мест, а в ближайшее время должна приступить к украшению Омска к Дню города.
Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», работы по высадке цветов продолжатся до августа. Таким образом, клумбы будут радовать жителей и гостей города до наступления осени.