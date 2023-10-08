Израиль запросил военную помощь у США

Израиль запросил у США дополнительную военную помощь, Вашингтон может объявить о ней 8 октября. Об этом в воскресенье заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, вероятно, услышите об этом больше позднее сегодня», — рассказал политик в интервью телеканалу CNN.

По словам госсекретаря, американский лидер Джо Байден дал указание «убедиться, что страна предоставляет Израилю всё, что ему нужно в данный момент, чтобы противостоять атакам ХАМАС».

Кроме того, Блинкен указал, что администрация США получила информацию о нескольких погибших или пропавших во время атаки боевиков на Израиль американцах. Данные проверяются.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день политик заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.