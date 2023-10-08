«Известия» рассказали об обстановке в Афганистане после землетрясения
Корреспондент «Известий» Хевад Хамши 8 октября рассказал, что в результате мощнейшего землетрясения в Афганистане 13 деревень полностью исчезли с лица земли, согласно заявлениям в департаментах по борьбе со стихийными бедствиями и здравоохранения.
«По официальной статистике, 2053 человека найдены мертвыми, 1240 получили ранения и 1350 домов были полностью разрушены, и это не окончательные цифры жертв, поскольку в этом районе все еще работают спасательные отряды, они находят погибших или раненых среди завалов, поэтому есть опасения, что число погибших может возрасти», — отметил корреспондент.
Хамши указал, что операция по оказанию помощи продолжается, предоставляется первая помощь, а семьи обеспечиваются едой и кровом.
Несколько мощных землетрясений произошло на западе Афганистана 7 октября. По данным Геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, один из которых имел магнитуду 6,3.