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Не менее 15 человек погибли в Афганистане из-за землетрясения

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Фото: соцсети
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По меньшей мере 15 человек погибли и 40 пострадали после нескольких землетрясений на западе Афганистана. Об этом в субботу, 7 октября, сообщило агентству Reuters официальное ведомство страны по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Люди покинули свои дома, мы все на улицах», — приводит агентство слова жительницы Герата, которая сообщила о последующих подземных толчках в городе.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,3, последующие подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат.

Пресс-секретарь министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана мулла Джан Сайек рассказал, что данные о числе жертв основаны на первых сообщениях из гератского района Зинда Джан. Он добавил, что землетрясения также потрясли провинции Фарах и Бадгис, откуда поступает информация о масштабных разрушениях жилых домов, но подробностей о жертвах в этих частях страны пока нет.

На данный момент готовятся к отправке в Герат бригады скорой помощи и добровольцы для работы с пострадавшими, сообщил представитель Афганского Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой.

Ранее, в июле, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Таджикистана и Афганистана, сообщала сейсмологическая экспедиция министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

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