Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Таджикистана и Афганистана

Ночью 14 июля на границе Таджикистана и Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

В сообщении говорится, что толчок зафиксировали в 02:49 (23:49 мск). Эпицентр землетрясения находился в 823 км к юго-западу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 35 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

13 июля стало известно, что ученые прогнозируют в Стамбуле и регионе Мраморного моря землетрясение магнитудой выше 7 баллов, что может повлечь за собой серьезные последствия для всей Турции. По расчетам мэрии турецкой столицы, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тыс. зданий, а около 4,5 млн людей понадобится временное жилье.