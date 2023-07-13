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Сейсмологи спрогнозировали землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле
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Сейсмологи спрогнозировали землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле

Сейсмолог Эйидоган: в Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой выше 7
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Фото: TASS/Zuma/Ivan Damanik
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Ученые прогнозируют в Стамбуле и регионе Мраморного моря землетрясение магнитудой выше 7, что может повлечь за собой серьезные последствия для всей Турции. Об этом заявил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган в четверг, 13 июля.

«Согласно прогнозам, в случае активизации разлома в Мраморном море произойдет мощнейшее землетрясение. Вероятность такого землетрясения до 2030 года — порядка 50%, вывод сделан на основе изучения 2000 лет истории землетрясений в этом регионе», — рассказал «РИА Новости» сейсмолог.

По его словам, недавние заявления ученого Наджи Гёрюра о возможном землетрясении в Стамбуле не новость. Сейсмологи время от времени напоминают о серьезной угрозе, чтобы граждане готовились, а власти предпринимали меры, которые бы уменьшили возможный ущерб в будущем.

«Землетрясение в Мраморном море затронет сразу семь провинций, население которых превышает 25 млн человек. Насколько значительный ущерб будет нанесен, сложно даже представить», — сказал Эйидоган.

Как передает издание, по расчетам мэрии турецкой столицы, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тыс. зданий, а около 4,5 млн людей понадобится временное жилье.

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С февраля в Турции происходят разные по мощности подземные толчки. В начале последнего зимнего месяца разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе повторялись новые землетрясения меньшей магнитуды.

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