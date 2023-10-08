В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления

В Москве 8 октября был установлен суточный рекорд низкого атмосферного давления. Оно опустилось до 723,5 мм ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прежний барический минимум для этих суток держался с 1971 года, когда метеорологи зафиксировали 727 мм ртутного столба», — рассказал Тишковец «РИА Новости».

Специалист отметил, что атмосферное давление вернется в норму только к вечеру 10 октября.

Тишковец добавил, что такое низкое давление может влиять на настроение и снижать работоспособность.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве с 12 октября ожидается резкое повышение температуры воздуха на три-четыре градуса выше климатической нормы.