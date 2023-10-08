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Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве с четверга, 12 октября, ожидается резкое повышение температуры воздуха на три-четыре градуса выше климатической нормы. Об этом в воскресенье, 8 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода совершенно редкая, совершенно не соответствует. Завтра будет температура на четыре градуса ниже нормы, она сохранится до среды включительно. В четверг будет резкое повышение температуры, она будет примерно на три-четыре градуса выше нормы», — уточнил он в беседе с ТАСС.

С воскресенья до среды включительно в столице сохранится низкая температура. Днем и ночью минимальные и максимальные значения в течение суток составят от +2…+5 градусов в Москве и до –2 градусов в области.

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Ранее, 6 октября, столичное управление МЧС России предупреждало о резком ухудшении погоды в Москве с 21:00 6 октября. Ночью и утром 7 октября температура воздуха снизилась до –2…0 градусов, по этой причине на дорогах ожидался гололед.

До этого, 5 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что в ближайшие три дня в Москве выпадет до 38 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы (54%).

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