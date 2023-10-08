Россияне стали продавать дешевую ипотеку

В России набирает обороты тренд на продажу квартир вместе с ипотекой, оформленной под низкую процентную ставку, рассказали 8 октября «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Весной 2022 года мы предлагали проработать на федеральном уровне механизм переуступки ипотеки, чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ставок покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования», ― рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По словам эксперта, сейчас, на фоне роста ипотечных ставок, такой механизм покупки вторичного жилья, находящегося в залоге у банков, вновь становится актуальным, а квартиры, приобретенные на волне низких ставок по стандартным программам с большей долей невыплаченной ипотеки, — более интересными для покупателей.

«В начале текущего года крупные банки тестировали и прорабатывали этот механизм, но сейчас интерес к нему стал значительно выше», ― продолжает Решетникова.

Мало того, некоторые частные инвесторы, получившие одобрение ипотечных кредитов до роста ставок, планируют воспользоваться таким механизмом продажи приобретенных объектов в будущем.

«Из основных плюсов переуступки ипотек — это более низкая процентная ставка, а значит, и ежемесячные платежи по кредиту плюс отсутствие требований к минимальному первоначальному взносу. Из дополнительных затрат ― это оплата комиссии банку за переуступку ипотеки в размере 1% от суммы долга, при этом сумма комиссии будет не ниже 12 тыс. рублей, но и не выше 30 тыс. рублей. Что окупается даже при минимальной разнице между рыночной ставкой и той, по которой приобреталась квартира ранее», ― подытожила эксперт.

Ранее, 7 октября, аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что, несмотря на рост ставок по стандартным ипотечным программам, интерес россиян к готовому жилью остается высоким. Так, например, 31% покупателей рассчитывают на то, что смогут рефинансировать кредит уже в следующем году.

За день до этого, 6 октября, аналитическая компания Frank RG опубликовала данные, из которых следует, что средний размер ипотечного кредита в России четвертый месяц подряд продолжает расти. В сентябре средний размер ипотеки вырос на 2,1% к августу 2023 года и в денежном выражении составил 4,12 млн рублей.

Неделей ранее, 30 сентября, аналитики компании «Этажи» рассказали «Известиям», что выдача ипотечных кредитов в России по итогам сентября сохраняется на рекордных уровнях. По словам директора компании Ильдара Хусаинова, не следует ожидать резкого падения спроса и в октябре, поскольку крупнейшие банки максимально сохраняют ставки по одобренным до 21 сентября ипотечным кредитам до трех месяцев.