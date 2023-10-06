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Аналитики сообщили о наращивании российскими банками выдачи ипотеки в сентябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Средний размер ипотечного кредита в России четвертый месяц подряд продолжает расти, следует из данных аналитической компании Frank RG, опубликованной 6 октября.

В сентябре средний размер ипотеки вырос на 2,1% к августу 2023 года и в денежном выражении составил 4,12 млн рублей.

Рост предоставления ипотечных кредитов в сентябре составил 9,7%, показав абсолютный максимум в 233,7 тыс. штук. Всего с января по сентябрь включительно российские банки выдали на 61,3% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2022 года, уточняет РБК.

Объемы выдачи кредитов наличными снизились на 21,9% к августу, до 579,2 млрд рублей. Всего было выдано на 9,6% меньше кредитов, средний объем выданного кредита за месяц снизился на 13,6% и составил 196,1 тыс. рублей. Причиной аналитики называют рост ключевой ставки Банка России.

Рынок автокредитов второй месяц подряд показал снижение, в сентябре — на 8,7%, до 143,5 млрд рублей.

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Как уточняется в Telegram-канале Frank RG, в сентябре объем кредитования составил 1730,9 млрд рублей, что на 53,9% выше, чем в сентябре 2022 года.

В конце сентября в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что выдача ипотечных кредитов в России по итогам сентября сохраняется на рекордных уровнях прошлого месяца.

По словам экспертов, не следует ожидать резкого падения спроса и в октябре, так как крупнейшие банки максимально сохраняют ставки по одобренным до 21 сентября ипотечным кредитам до трех месяцев.

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