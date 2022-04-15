Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent достигла $112 за баррель впервые с 30 марта
Мир
В Израиле сообщили об аресте 18 подозреваемых в терроризме
Мир
Минобороны России сообщило об эвакуации 138 тыс. человек из Мариуполя
Мир
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
Мир
В ДНР сообщили о ранении 23 мирных жителей в результате обстрелов ВСУ
Общество
Орешкин анонсировал внеплановую индексацию пенсий и МРОТа
Мир
ВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в Дамаске
Мир
Эмиссар США проведет консультацию с генпрокурором Украины 15 апреля
Экономика
Российские авиакомпании смогут выкупить европейские самолеты
Мир
США заявили о готовности содействовать миру между Ереваном и Баку
Мир
Соцпартия Молдавии оспорит закон о запрете георгиевских лент

В России хотят разрешить покупать вторичку с ипотекой продавца

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России предложили продавать залоговое вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Такую инициативу в правительство РФ и ЦБ направила федеральная компания «Этажи», «Известия» ознакомились с копией письма.

«Продление льготной ипотеки в июле 2022 года обсуждается»
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — о мерах поддержки граждан и сектора в условиях санкций

Сейчас при продаже квартиры, которая была куплена в ипотеку, банк выдает покупателю новый кредит — это невыгодно при действующих более высоких ставках.

Сохранение же условий при перезаключении договора позволит обеспечить доступность вторичного жилья и поддержать спрос без дополнительных субсидий со стороны государства, сказал «Известиям» директор компании Ильдар Хусаинов. При этом банки должны проверять покупателя так же, как при выдаче новой ипотеки, подчеркнуто в обращении.

В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства. В ЦБ отметили, что рассмотрят инициативу.

«По сути, для банка происходит лишь смена владельца залога и он ничего не теряет, как будто прошлый владелец продолжил платить существующий кредит», — сказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Но сегодня такая манипуляция отражается на показателе качества кредитного портфеля банков, сказал Ильдар Хусаинов. Поэтому следует поступить по аналогии с ипотечными каникулами, которые признали не портящими кредитный портфель банков, пояснил эксперт.

По его словам, технически покупатель будет продолжать выплачивать ипотеку бывшего владельца квартиры по прежним условиям. Если оставшегося долга и собственных средств покупателя не хватит на оплату стоимости квартиры, то недостающая сумма должна выдаваться уже по текущей ипотечной ставке, считает Ильдар Хусаинов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Перемена в лице: в РФ хотят разрешить покупать вторичку с ипотекой продавца

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022