ХАМАС заявило о захвате 14 израильских танков и показало их на видео

ХАМАС заявило о захвате 14 израильских танков на одном из израильских военных постов с бронетехникой. Соответствующее видео движение опубликовало 7 октября в социальных сетях.

На представленной ХАМАС видеозаписи видно несколько танков, над одним из которых неизвестные поднимают использующийся палестинским движением зеленый флаг.

Ранее 7 октября политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил «Известиям», что ХАМАС сделало выводы из предыдущих боевых столкновений и лучше подготовилось ко вторжению в Израиль.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за это взяло на себя ХАМАС.

ЦАХАЛ заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на нападение палестинской группировки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны. Позднее глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории государства.

По последним сообщениям СМИ, число погибших в результате ракетного удара достигло 40 человек, еще 740 ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.