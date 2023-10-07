Политолог назвал причины обострения конфликта Израиля и Палестины

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной вызвано попытками Запада вести гибридную войну против России, заявил «Известиям» 7 октября политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Данные попытки подрывают систему мировой безопасности, что приводит к обострению ряда других конфликтов, считает эксперт.

«В условиях усиливающегося противостояния гибридной войны Запада против России происходит дестабилизация ситуации в разных частях мира. Например, только что была ситуация на Южном Кавказе. Азербайджан решил свою территориальную проблему», — сказал Шаповалов.

По его словам, текущее обострение следует рассматривать в контексте общих геополитических трендов. Из-за участия Запада в конфликте против России в системе международной безопасности появляются лакуны, с помощью которых различные страны пытаются решить собственные проблемы, добавляет аналитик.

В данном случае Палестина пытается изменить расклад сил, который сложился на Ближнем Востоке 50 лет назад, и текущая эскалация напряженности не прекратится в одночасье, считает эксперт. Судя по всему, сейчас между Израилем и Палестиной происходит самый крупный вооруженный конфликт за последние годы, отмечает Шаповалов. Он подчеркнул, что противостояние сторон вряд ли приведет к значимым геополитическим результатам.

Политолог напомнил, что США поддерживают Израиль как финансами и вооружением, так и на дипломатическом уровне. Американцев не устраивает формирование мира на ближневосточном направлении, поэтому происходит эскалация в отношении Ирана и попытки дестабилизировать ситуацию в Сирии, отметил он. Палестино-израильский конфликт является частью этой тенденции, считает Шаповалов.

При этом в Соединенных Штатах и Европе неоднозначное отношение к палестино-израильскому конфликту, а в западном мире сильны пропалестинские настроения, считает политолог. По его словам, попытки США сформировать на Ближнем Востоке подконтрольный для себя мир терпят неудачу.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Буря Аль-Аксы». ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и вторжениях в мечеть Аль-Акса. Движение нанесло массированный ракетный удар по Израилю, выпустив 5 тыс. ракет, также сообщалось о проникновении на территорию Израиля десятков палестинских боевиков из сектора Газа.

Режим ЧС был введен в отдельных частях Израиля, находящихся в радиусе 80 км от сектора Газа. В данную зону в том числе попадают Тель-Авив и Беэр-Шева. На данный момент известно, что в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа около 200 человек пострадало и по меньшей мере шестеро погибли.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении по сектору Газа ответных ударов, отметив состояние «готовности к войне». Также министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и одержит победу. Он добавил, что в качестве реакции на агрессию приказал «очистить от террористов населенные пункты» и «мобилизовать обширные резервы».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.