Карта спецоперации на Украине 7 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 октября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки на запорожском направлении ВС РФ поразили гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, пушку М-46.

ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 65 военнослужащих, до 190 — на донецком, до 225 — на южнодонецком. ВС РФ на купянском направлении отразили пять контратак бригад ВСУ у Макеевки и Лимана Первого, нанесли поражение живой силе и технике противника.

Штурмовая авиация ВС РФ нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении. А в районе населенного пункта Победа в ДНР поразили пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Российские средства ПВО у Преображенки в Запорожской области сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Российские средства ПВО и РЭБ уничтожили и подавили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.