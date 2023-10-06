Путин принял приглашение посетить Узбекистан

Президент России Владимир Путин принял приглашение лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить страну с визитом. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров в Кремле в пятницу, 6 октября.

Как указывается, Мирзиёев поблагодарил Путина и весь российский народ за прием и гостеприимство, а также пригласил российского лидера в Узбекистан.

«Приглашение было с благодарностью принято», — отмечается в заявлении.

По итогам переговоров лидеров двух стран было подписано 11 документов, которые касаются развития сотрудничества государств.

На встрече в Кремле в этот день глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов поставили подписи в соглашении о расширении сотрудничества по поставкам нефти. Так, страны продолжат строительство и реконструкцию инфраструктуры для транспортировки природных ресурсов.

Кроме того, Путин объявил, что примет участие в церемонии открытия поставок российского газа в Узбекистан 7 октября. Транзит пойдет через Казахстан. Часть газа будет поставляться в саму казахстанскую республику.

Накануне, 5 октября, Мирзиёев прибыл в Россию с визитом для переговоров с российским лидером. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В повестку дня были включены вопросы углубления стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также расширение практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.