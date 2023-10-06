Пилот назвал возможное место взрыва на борту самолета Пригожина

Взрыв в самолете, где находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, мог произойти в середине салона, в месте, где крыло крепится к фюзеляжу. Об этом 6 октября заявил заслуженный пилот России Евгений Серых.

«Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло», — заявил Серых «РИА Новости».

Пилот в своих суждениях ссылается на видео, сделанные в районе крушения самолета Пригожина. Речь идет о ролике, где видно, что части борта падают под прямым углом, а одно крыло оторвано.

Серых предположил, что взрыв от одной гранаты не смог бы привести к таким последствиям. По его мнению, должно было сдетонировать что-то большее или несколько снарядов, пишет «Газета.Ru».

Накануне, 5 октября, в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин сообщил, что в телах жертв крушения самолета Пригожина были обнаружены фрагменты ручных гранат. Он указал, что внешнего воздействия на самолет не было, согласно результатам экспертизы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фактом найденные следы гранат в телах жертв ЧП на борту Пригожина и отметил, что окончательных выводов о крушении воздушного судна пока нет. По его словам, официальные заявления стоит ждать после завершения расследования.

23 августа в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Пригожина. Он вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54, через 26 минут после вылета борт исчез с радаров.

На борту находились Евгений Пригожин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, а также три члена экипажа.

В день авиакатастрофы СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту случившегося (по ст. 263 УК РФ). На следующий день тела погибших доставили в морг для судмедэкспертизы.