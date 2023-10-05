Путин сообщил об обнаружении следов ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина

В телах погибших в самолете основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина были обнаружены фрагменты ручных гранатах. Об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании. Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель СК докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат», — сообщил Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос журналистов.

Президент указал, что внешнего воздействия на самолет не было, согласно результатам экспертизы, проведенной Следственным комитетом России.

Путин отметил, что проверка на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших не проводилась. Глава государства напомнил, что после известных событий в штабе ЧВК в Санкт-Петербурге ФСБ обнаружила 10 млрд рублей наличными, а также 5 кг кокаина.

«На мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена», — подчеркнул российский лидер.

23 августа в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Пригожина. Он вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54, через 26 минут после вылета борт исчез с радаров.

На борту находились Евгений Пригожин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, а также три члена экипажа.

В день авиакатастрофы СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту случившегося (по ст. 263 УК РФ). На следующий день тела погибших доставили в морг для судмедэкспертизы.

24 августа Путин выразил соболезнования в связи со смертью основателя ЧВК «Вагнер». Он назвал Пригожина талантливым человеком со сложной судьбой. По его словам, в авиакатастрофе погибли люди, которые внесли существенный вклад в борьбу с неонацистским режимом на Украине, страна помнит об этом и не забудет.