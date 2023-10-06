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Песков назвал фактом найденные следы гранат в телах жертв ЧП на борту Пригожина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Найденные фрагменты ручных гранат в телах погибших в самолете основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются установленным фактом, но окончательных выводов о крушении воздушного судна пока нет. Об этом 6 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не окончательный был доклад. Президент [РФ Владимир Путин] сказал, что этот доклад еще предстоит [изучить] окончательно», — сказал он в ходе брифинга.

Песков отметил, что заключительного доклада пока еще не было, а официальные заявления стоит ждать после завершения расследования.

Вышло бортом: в авиакатастрофе под Тверью погибли 10 человек
На борту частного борта Embraer Legacy находились 10 человек, среди них — владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин

Накануне, 5 октября, в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин сообщил, что в телах жертв крушения самолета Пригожина были обнаружены фрагменты ручных гранатах. Он указал, что внешнего воздействия на самолет не было, согласно результатам экспертизы.

23 августа в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 Пригожина. Он вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54, через 26 минут после вылета борт исчез с радаров.

На борту находились Евгений Пригожин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, а также три члена экипажа.

В день авиакатастрофы СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту случившегося (по ст. 263 УК РФ). На следующий день тела погибших доставили в морг для судмедэкспертизы.

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