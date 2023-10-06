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Глава ОКР назвал бессмысленным обсуждение выхода из МОК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Обсуждать выход Олимпийского комитета России (ОКР) из Международного олимпийского комитета (МОК) нет смысла. Об этом 6 октября заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«Юридически такой процедуры нет, я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу. Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями», — заявил он на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе.

Поздняков отметил, что для ОКР приоритетом является создание новых условий для развития и реализация собственной программы. Он также заявил, что не ждет смены руководства МОК.

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Ранее в этот день Олимпийский комитет России заявил, что не видит смысла во взаимодействии с европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК) до окончания слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). ОКР добивается отмены решения о запрете участия в генеральной ассамблее ЕОК и гарантий прав как полноправного члена организации.

5 октября Поздняков заявил, что олимпийские чемпионы, которые пропускают международные соревнования, получат компенсации в размере 500 тыс. рублей. Он отметил, что выплаты получат те, кто активно тренируется, является действующим спортсменом и отказывается от выступлений под нейтральным статусом.

В марте исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

Тогда Поздняков назвал рекомендации МОК неприемлемыми. Он заявил, что нейтральный статус нарушает права человека.

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