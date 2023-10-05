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ОКР выплатит компенсации пропускающим соревнования олимпийским чемпионам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Олимпийские чемпионы, которые пропускают международные соревнования, получат компенсации в размере 500 тыс. рублей. Об этом 5 октября заявил президент Олимпийского комитета Росси (ОКР) Станислав Поздняков.

«Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта. Будут выплачено 500 тыс. рублей для золотых медалистов, 350 тыс. рублей — для серебряных и 250 тыс. рублей — для бронзовых. 150 тыс. рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр», — сказал он журналистам.

Глава ОКР отметил, что выплаты получат те, кто активно тренируется, является действующим спортсменом и отказывается от выступлений под нейтральным статусом.

«Точное число спортсменов можно будет назвать только тогда, когда закончится календарный год. Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть нейтрализованными», — заявил Поздняков.

Он уточнил, что выплаты будет производить ОКР тем спортсменам, которые могли бы готовиться к участию в Олимпийских играх.

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В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

Тогда Поздняков назвал рекомендации МОК неприемлемыми. Он заявил, что нейтральный статус нарушает права человека.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов.

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