В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами

Олимпийский комитет России не видит смысла во взаимодействии с европейскими олимпийскими комитетами (ЕОК) до окончания слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом стало известно 6 октября из официального заявления на сайте ОКР.

В комитете заявили, что с момента безосновательного лишения ОКР возможности принять участие в генеральной ассамблее европейских комитетов в июне 2022 года российская сторона так и не получила ни приемлемых разъяснений, ни извинений за неправомерный недопуск ко всем впоследствии проводившимся мероприятиям ЕОК.

«ОКР опротестовал действия ЕОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, требуя признать их незаконными и гарантировать наши права как полноправного члена организации», — сказано в сообщении.

В комитете добавили, что решения о дальнейших шагах с российской стороны будут приниматься лишь после вынесения CAS решения по итогам проведенных в июле слушаний.

Ранее, 5 октября, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что олимпийские чемпионы, которые пропускают международные соревнования, получат компенсации в размере 500 тыс. рублей. Он отметил, что выплаты получат те, кто активно тренируется, является действующим спортсменом и отказывается от выступлений под нейтральным статусом.

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

Тогда Поздняков назвал рекомендации МОК неприемлемыми. Он заявил, что нейтральный статус нарушает права человека.