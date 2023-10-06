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Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года

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Фото: Getty Images/Leon Bennett
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Американский актер Кит Джефферсон, известный по фильмам Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный» и «Однажды в Голливуде», скончался на 54-м году жизни после борьбы с раком. Об этом 5 октября сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя Николь Сент-Джон.

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Диагноз был поставлен актеру еще в августе, о чем он сообщил своим поклонникам в соцсетях.

«Время от времени бог бросает вам вызов и оставляет вам возможность что-то исправить. Когда мне впервые поставили диагноз «рак», мне пришлось остановиться, сделать паузу и не хотелось ни с кем делиться. Сегодня я наконец-то могу поделиться, потому что моя вера становится сильнее», — писал он тогда.

Кит Джефферсон родился в 1970 году в Хьюстоне, штат Техас. Степень бакалавра искусств в области музыкального театра будущий актер получил в Сан-Диего, в Международном университете США. Позже он стал магистром актерского мастерства в Университете Аризоны и дебютировал в кино в 1995 году с ролью в фильме «Мальчики на стороне».

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