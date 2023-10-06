Супруга Николая Дроздова прокомментировала слухи о его здоровье
Татьяна Дроздова, супруга телеведущего Николая Дроздова, прокомментировала слухи о состоянии здоровья мужа.
«Николай Николаевич здоров, он дома», — сказала она «Известиям» 6 октября.
Ранее в этот день в СМИ появилась информация о плохом самочувствии 86-летнего телеведущего. Сообщалось, что у доктора биологических наук якобы обнаружили злокачественную опухоль.
Николай Дроздов — российский телеведущий, Заслуженный журналист РФ, лауреат Премии Правительства РФ. С 1977 по 2018 год вел легендарную передачу «В мире животных».