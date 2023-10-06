Не менее 80 человек погибли при атаке БПЛА на военную академию в сирийском Хомсе

По меньшей мере 80 человек погибли и еще 240 получили ранения в результате атаки беспилотника во время выпускной церемонии в военном колледже в сирийской провинции Хомс, сообщил 5 октября министр здравоохранения республики Хасан аль-Габаш.

По его словам, среди погибших были мирные жители, в том числе шестеро детей, шестеро женщин и военнослужащие. Есть опасения, что число погибших может возрасти, поскольку многие раненые находились в тяжелом состоянии, сообщил телеканал Aljazeera.

Ранее в этот день сирийские военные заявили, что дроны, начиненные взрывчаткой, атаковали людей на церемонии, когда она подошла к концу. В заявлении военные обвинили в нападении боевиков, «поддерживаемых известными международными силами».

«В рамках своего преступного метода продолжая проливать сирийскую кровь, вооруженные террористические организации, поддерживаемые известными международными сторонами, напали во второй половине дня на выпускную церемонию курсантов военной академии в Хомсе с помощью дронов, несущих взрывные боеприпасы, сразу после окончания церемонии», — приводит агентство SANA выдержку из заявления военных.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «выразил глубокую обеспокоенность» атакой беспилотников в Хомсе, а также «сообщениями об ответных обстрелах» на северо-западе Сирии, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Правительство Сирийской Арабской Республики объявило в четверг трехдневный официальный траур с пятницы, 6 октября, по мирным жителям и военным, погибшим «в результате трусливой террористической атаки», нацеленной на выпускную церемонию Военной академии страны. Флаги в Сирии во всех посольствах и дипломатических корпусах за рубежом будут приспущены до полумачты, добавили в агентстве SANA.

3 сентября на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщал, что четыре истребителя антитеррористической международной коалиции во главе с США нарушили принципы деэскалации и нанесли удар по двум объектам в сирийской провинции Хомс.

Подобные выпады так называемой коалиции во главе с США в Сирии фиксируют регулярно. Ранее сообщалось, что беспилотники коалиции за август 353 раза нарушили протоколы деконфликтации и двухсторонний меморандум по безопасности полетов в республике. За одни сутки беспилотники 16 раз нарушили протоколы деконфликтации.