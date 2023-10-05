Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»

Адвокаты бизнесмена и экс-президента США Дональда Трампа подали ходатайство о прекращении дела о подрывной деятельности на выборах 2020 года. В 52-страничном документе они ссылаются на 234-летний прецедент, который решили нарушить делом против Трампа, который в дни президентства обладал «абсолютным иммунитетом».

«Президент обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования за действия, совершенные в пределах «внешнего периметра» его официальной ответственности. Ввиду особого характера конституционной должности и функций президента нынешний или бывший президент имеют «абсолютный президентский иммунитет от ответственности за причинение [гражданского] ущерба», — сказано в ходатайстве.

Адвокаты ссылаются на 234-летний прецедент, который проигнорировала действующая администрация США и обвинила экс-президента Трампа в действиях, которые лежат не только во «внешнем периметре», но и в основе официальных обязанностей президента.

При этом обвинение не утверждает и не может утверждать, что усилия экс-президента Трампа по обеспечению честности выборов и пропаганде этого выходили за рамки его обязанностей. Вместо этого обвинение ложно утверждает, что мотивы Трампа были нечистыми — он якобы знал, что распространенные сообщения о мошенничестве и нарушениях на выборах 2020 года не соответствуют действительности, но продолжал демонстративно бороться с ними, добавила The Guardian.

29 сентября американец Скотт Холл признал свою вину во вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия, которые прошли в 2020 году. Холл пошел на сделку, его могут приговорить к пяти годам условно, штрафу и общественным работам.

1 сентября Трамп отказался признать себя виновным в деле о попытке вмешательства в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Также он отказался от присутствия на заседании суда Атланты для формального представления обвинений с возможностью дать на них ответ.

24 августа экс-глава Белого дома был взят под арест и зарегистрирован в судебных списках окружной тюрьмы в Атланте по обвинению в сговоре с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года, предъявленному 3 августа окружным судом Колумбии. Однако затем Трамп внес залог в $200 тыс. и вышел на свободу, в стенах тюрьмы он провел около 20 минут.

За день до этого Трамп заявил, что пойдет под арест в штате Джорджия «с гордостью», так как он боролся за чистоту выборов. Он признался, что уже договорился с местными властями об освобождении под залог в $200 тыс. на период рассмотрения его дела в местном суде.

В этом году экс-президента также обвиняли по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.