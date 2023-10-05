Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок

Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kyle Mazza
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокаты бизнесмена и экс-президента США Дональда Трампа подали ходатайство о прекращении дела о подрывной деятельности на выборах 2020 года. В 52-страничном документе они ссылаются на 234-летний прецедент, который решили нарушить делом против Трампа, который в дни президентства обладал «абсолютным иммунитетом».

«Президент обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования за действия, совершенные в пределах «внешнего периметра» его официальной ответственности. Ввиду особого характера конституционной должности и функций президента нынешний или бывший президент имеют «абсолютный президентский иммунитет от ответственности за причинение [гражданского] ущерба», — сказано в ходатайстве.

Адвокаты ссылаются на 234-летний прецедент, который проигнорировала действующая администрация США и обвинила экс-президента Трампа в действиях, которые лежат не только во «внешнем периметре», но и в основе официальных обязанностей президента.

При этом обвинение не утверждает и не может утверждать, что усилия экс-президента Трампа по обеспечению честности выборов и пропаганде этого выходили за рамки его обязанностей. Вместо этого обвинение ложно утверждает, что мотивы Трампа были нечистыми — он якобы знал, что распространенные сообщения о мошенничестве и нарушениях на выборах 2020 года не соответствуют действительности, но продолжал демонстративно бороться с ними, добавила The Guardian.

Ноль влияния: почему четвертое обвинение не отразится на поддержке Трампа
И на что делают основную ставку противники экс-главы Белого дома

29 сентября американец Скотт Холл признал свою вину во вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия, которые прошли в 2020 году. Холл пошел на сделку, его могут приговорить к пяти годам условно, штрафу и общественным работам.

1 сентября Трамп отказался признать себя виновным в деле о попытке вмешательства в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Также он отказался от присутствия на заседании суда Атланты для формального представления обвинений с возможностью дать на них ответ.

24 августа экс-глава Белого дома был взят под арест и зарегистрирован в судебных списках окружной тюрьмы в Атланте по обвинению в сговоре с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года, предъявленному 3 августа окружным судом Колумбии. Однако затем Трамп внес залог в $200 тыс. и вышел на свободу, в стенах тюрьмы он провел около 20 минут.

За день до этого Трамп заявил, что пойдет под арест в штате Джорджия «с гордостью», так как он боролся за чистоту выборов. Он признался, что уже договорился с местными властями об освобождении под залог в $200 тыс. на период рассмотрения его дела в местном суде.

В этом году экс-президента также обвиняли по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023