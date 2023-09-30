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Первый из обвиняемых во вмешательстве в выборы в Джорджии признал вину

Суд: первый обвиняемый по делу Трампа о вмешательстве в выборы Холл признал вину
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Фото: Global Look Press/Fulton County SheriffÃ¢Â€Â™s Off
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Американец Скотт Холл признал свою вину во вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия, которые прошли в 2020 году. Об этом сообщила телекомпания NBC 29 сентября.

По сообщению телеканала, так как Холл пошел на сделку, его могут приговорить к пяти годам условно, штрафу в размере $5 тыс. и 200 часам общественных работ.

Обвинение включает участие в сговоре с целью фальсификации результатов выборов.

Известно, что 59-летний Холл работает поручителем по залогам.

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Ранее, 1 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что не замешан в деле, связанном с выборами в Джорджии, отрицая все обвинения. В связи с этим он отказался присутствовать на оглашении обвинения на суде в Атланте.

26 сентября суд Нью-Йорка признал, что Трамп несет ответственность за участие в мошеннической деятельности.

Дональд Трамп в ответ на это подал ходатайство о переносе рассмотрения гражданского дела о мошенничестве на более поздний срок, но апелляционный суд отклонил его 29 сентября. Судья Артур Энгорон может начать рассмотрение дела 2 октября.

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