Первый из обвиняемых во вмешательстве в выборы в Джорджии признал вину
Американец Скотт Холл признал свою вину во вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия, которые прошли в 2020 году. Об этом сообщила телекомпания NBC 29 сентября.
По сообщению телеканала, так как Холл пошел на сделку, его могут приговорить к пяти годам условно, штрафу в размере $5 тыс. и 200 часам общественных работ.
Обвинение включает участие в сговоре с целью фальсификации результатов выборов.
Известно, что 59-летний Холл работает поручителем по залогам.
Ранее, 1 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что не замешан в деле, связанном с выборами в Джорджии, отрицая все обвинения. В связи с этим он отказался присутствовать на оглашении обвинения на суде в Атланте.
26 сентября суд Нью-Йорка признал, что Трамп несет ответственность за участие в мошеннической деятельности.
Дональд Трамп в ответ на это подал ходатайство о переносе рассмотрения гражданского дела о мошенничестве на более поздний срок, но апелляционный суд отклонил его 29 сентября. Судья Артур Энгорон может начать рассмотрение дела 2 октября.