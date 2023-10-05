Колосков указал на возможность готовить в РФ футболистов высокого класса

В России можно готовить футболистов высокого класса. Есть частные мнения о том, что это не так, однако большинство считает, что это возможно. Об этом 5 октября рассказал «Известям» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Так он прокомментировал призыв экс-футболиста и сборной России Егора Титова к российским футболистам уезжать в европейские клубы, если их туда приглашают. По его словам, уровень РПЛ сильно упал.

Также 12 сентября главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин выразил аналогичное мнение. Он отметил, что видит разницу между российскими футболистами в Европе и оставшимися в РФ.

«Сказал Карпин один раз сгоряча, сейчас Титов подхватил. А больше никто не выступает по этому поводу. <...> Есть какие-то частные мнения. Раз другие не поддерживают, значит, мнение большинства другое — что в России можно готовить игроков высокого класса. Я это мнение абсолютно четко разделяю, понимаю, что это можно сделать», — отметил Колосков.

По его словам, в РФ есть только одна проблема — подготовка по зарубежным методикам. Он напомнил, что раньше футболистов тренировали по отечественным, и тогда, в СССР, сборная неоднократно одерживала победу на различных мировых и европейских чемпионатах.

28 февраля прошлого года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.

В марте этого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) снял введенные ранее ограничения и рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских спортсменов. Однако разрешается выступать тем, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов.

4 октября ФИФА заявила, что юношеские сборные России в возрасте допущены до чемпионатов мира в своих категориях. Разрешение связано с решением исполнительного комитета УЕФА, который позволил российским командам до 17 лет участвовать в континентальных первенствах. Однако ФИФА сохранила отстранение остальных сборных РФ от турниров под своей эгидой.