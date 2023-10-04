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Министр обороны Италии заявил об исчерпании возможностей для помощи Киеву

Глава Минобороны Крозетто: Рим исчерпал почти все возможности для помощи Украине
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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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Италия не имеет неограниченных ресурсов для бесконечного оказания помощи Украине. Об этом заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто в среду, 4 октября, в интервью телеканалу Sky TG24.

«Когда мы говорим о поставках на Украину, есть два аспекта — политический и технический, когда мы должны понимать, что мы можем дать, не ставя под угрозу сохранение итальянских оборонных возможностей», — отметил Крозетто.

Он указал на то, что украинская сторона постоянно обращается за помощью, но Рим уже и так сделал для нее очень многое, а ресурсы страны не бесконечны.

«Италия сделала много. Она уделила большое внимание системам противовоздушной обороны. <…> Проблема в том, что у нас нет неограниченных ресурсов. И с этой точки зрения Италия сделала почти всё, что могла, возможностей остается не так много», — сказал глава итальянского минобороны. Он добавил, что сторонам «нужно найти мирное решение» конфликта на Украине.

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Ранее, в конце августа, итальянский генерал Марко Бертолини заявлял, что с военной точки зрения победа Украины в конфликте немыслима. По его мнению, украинский конфликт нужно было остановить уже давно.

Об очередном пакете военной помощи Италии украинской стороне сообщалось в конце мая. Месяцем ранее министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни заявлял об оказании итальянской стороной помощи Украине в размере €1,5 млрд. Отмечалось, что главными сферами, на которые республика направляет средства, стали инфраструктура и финансы.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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