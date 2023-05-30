Италия начала готовить новый пакет военной помощи Украине

Италия готовит новый, седьмой пакет военной помощи Украине. Об этом 30 мая информирует агентство ANSA.

В материале говорится о том, что данному вопросу было посвящено выступление главы минобороны республики Гуидо Крозетто в специальном парламентском комитете по безопасности (Copasir).

Содержание выступления на заседании, которое обычно проводится за закрытыми дверями, не приведено. Перечень поставляемой помощи военного назначения тоже засекречен.

28 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони предсказала Украине процветающее будущее и экономическое чудо, но это произойдет при помощи итальянских властей и других. Она подчеркнула, что Рим продолжит следовать политическому курсу на оказание помощи Киеву, при этом не забудет о своих национальных интересах.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни 26 мая сказал, что республика поддерживает любые предложения по урегулированию конфликта на Украине и признает необходимость ведения диалога. Министр указал на необходимость начала диалога с «усиления зерновой сделки», а точнее с договора, по которому поставляется зерно в Африку, во избежание миграционного кризиса. Кроме того, Италия предлагает установить демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС во избежание ядерной катастрофы, отметил Таяни.

26 апреля Таяни сообщил об оказании итальянской стороной помощи Украине в размере €1,5 млрд. Рим хочет играть ведущую роль в восстановлении страны. Главными сферами, на которые республика направляет средства, Таяни назвал инфраструктуру и финансы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.