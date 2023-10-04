АРА: Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в испанской Гранаде. Об этом 4 октября сообщило азербайджанское агентство APA.

По его данным, Азербайджан предлагал принять участие во встрече Турции, однако получил отказ от Франции и Германии.

«В предложенном Азербайджану пятистороннем формате (Армения – Азербайджан – Франция – Германия – Евросоюз) сформировалась антиазербайджанская атмосфера», — говорится в сообщении.

Также в качестве причин отказа Алиева от участия называются проармянские заявления французских официальных лиц, визит министра иностранных дел Франции в Армению и военного сотрудничества, заявления о поставках оружия и боеприпасов, обвинения президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля в адрес Баку.

«Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами. В Баку считают, что эти вопросы могут обсуждаться и решаться в рамках региона. Но если прежний трехсторонний формат ЕС – Азербайджан – Армения будет возрожден, то Азербайджан может принять участие во встрече. Любой формат, в котором участвует Франция, неприемлем для Азербайджан», — сообщило агентство.

Также в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он готов заключить соглашение о мире с Алиевым. Он также отметил, что собирается посетить встречу в Гранаде.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

По состоянию на 2 октября 100 520 вынужденных переселенцев из региона прибыли в Армению.