Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя

АРА: Алиев отказался от пятисторонней встречи в испанской Гранаде

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонней встрече в испанской Гранаде. Об этом 4 октября сообщило азербайджанское агентство APA.

По его данным, Азербайджан предлагал принять участие во встрече Турции, однако получил отказ от Франции и Германии.

«В предложенном Азербайджану пятистороннем формате (Армения – Азербайджан – Франция – Германия – Евросоюз) сформировалась антиазербайджанская атмосфера», — говорится в сообщении.

Также в качестве причин отказа Алиева от участия называются проармянские заявления французских официальных лиц, визит министра иностранных дел Франции в Армению и военного сотрудничества, заявления о поставках оружия и боеприпасов, обвинения президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля в адрес Баку.

«Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами. В Баку считают, что эти вопросы могут обсуждаться и решаться в рамках региона. Но если прежний трехсторонний формат ЕС – Азербайджан – Армения будет возрожден, то Азербайджан может принять участие во встрече. Любой формат, в котором участвует Франция, неприемлем для Азербайджан», — сообщило агентство.

Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
Более половины населения покинули непризнанную республику

Также в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он готов заключить соглашение о мире с Алиевым. Он также отметил, что собирается посетить встречу в Гранаде.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. На следующий день конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

На фоне этого 21 сентября в Евлахе состоялась встреча между армянами Карабаха и делегатами Азербайджана. По их итогам представитель Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что встреча поможет прийти к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

По состоянию на 2 октября 100 520 вынужденных переселенцев из региона прибыли в Армению.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023