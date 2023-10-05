Куда ни кинь, всюду клен: Канада снова в центре международного скандала

Индия потребовала от Канады отозвать 41 из 62 своих дипломатов из-за скандала с убийством Хардипа Сингха Ниджара, которого пресса называет «одним из лидеров» сикхского сепаратизма. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил в произошедшем индийские спецслужбы. Дипломатический скандал обострил и без того сложные отношения двух стран — «Известия» рассказывают подробности.

Убийство и скандал

18 июня в городе Суррей, канадская провинция Британская Колумбия, был убит Хардип Сингх Ниджар, активист обширной сикхской диаспоры. Зарубежные СМИ называют его одним из самых значимых членов движения «Халистан» — группировки, которая ведет политическую и вооруженную борьбу за создание суверенного государства сикхов на территории индийской провинции Пенджаб.

Спустя три месяца премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил индийское правительство в организации убийства. Он заявил, что за преступлением стоят «агенты» Нью-Дели, и назвал произошедшее «неприемлемым нарушением» суверенитета Канады . «Канадские силы безопасности активно расследовали обоснованные подозрения в потенциальной связи между агентами правительства Индии и убийством гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджара», — заявил он.

В тот же день глава МИД Канады Мелани Жоли распорядилась выслать «высокопоставленного индийского дипломата». Впоследствии офис министра пояснил, что речь идет о Паване Кумаре Рай, главе отдела исследований и анализа агентства внешней разведки Индии в Канаде.

Демонстранты протестуют у консульства Индии в Ванкувере через неделю после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднял вопрос о причастности Нью-Дели к убийству лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Спустя несколько часов на аналогичный шаг пошли в Нью-Дели. МИД Индии отверг обвинения и заявил о «растущей обеспокоенности относительно вмешательства канадских дипломатов во внутренние дела Индии и их причастности к антииндийской деятельности».

Кроме того, Нью-Дели фактически напрямую обвинил Оттаву в укрывательстве террористов. «Подобные необоснованные обвинения призваны сместить фокус с халистанских террористов и экстремистов, которым было предоставлено убежище в Канаде, и угрожают суверенитету и территориальной целостности Индии», — говорится в заявлении министерства.

3 октября Financial Times сообщило, что Индия потребовала от канадского правительства в течение пяти дней вывести из своих диппредставительств около 40 из 62 работающих в стране дипломатов. Как пишет издание, Нью-Дели пошел на этот шаг для достижения «паритета» в количестве и ранге сотрудников дипведомств.

Этот демарш едва ли приведет к разрыву дипломатических отношений, однако понизит их уровень, пояснил в интервью «Известиям» руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Усиление мер безопасности у посольства Канады в Нью-Дели из-за высылки канадского дипломата Фото: ТАСС/EPA/RAJAT GUPTA

— Это просто очередной виток в <...> скандале между Индией и Канадой, он явно не приведет к разрыву дипломатических отношений. <…> Если канадцы сделают ответный шаг, то через пару-тройку ходов вполне может последовать и отзыв посла для консультаций. То есть неформальное, но фактическое понижение уровня дипотношений, — считает эксперт.

Следует отметить, что тема «Халистана» в последнее время всплывает в диалоге двух государств достаточно часто. После двусторонней встречи Трюдо и премьер-министра Индии Нарендры Моди в кулуарах саммита G20 индийское правительство в своем коммюнике высказывало «серьезную обеспокоенность по поводу продолжающихся антииндийских выступлений экстремистских элементов в Канаде». Кроме того, Моди заявил, что в Канаде есть «элементы, поддерживающие сепаратизм» и «подстрекающие к насилию против индийских дипломатов, наносящие ущерб дипломатическим помещениям, а также угрожающие индийской общине в Канаде». Примечательно, что в канадской версии резюме о сепаратизме нет ни слова.

Между тем в уже упомянутой статье Financial Times сообщается, что в дни саммита G20 тему убийства Ниджара с Нарендрой Моди обсуждал не только канадский премьер, но и представители всего разведывательного альянса «Пять глаз», куда кроме Канады и Великобритании входят Австралия, Новая Зеландия и США.

А канадская CBC News отмечает, что домой из Индии делегация Трюдо вернулась не в полном составе: советник по национальной безопасности Джоди Томас тайно отправилась из Нью-Дели в Лондон для консультаций.

Джастин Трюдо и Нарендра Моди Фото: ТАСС/Zuma

Сикхи в Канаде

Согласно статистике, на территории Канады проживает 1,3 млн выходцев из Индии (это 3,7% населения страны). По численности индийская диаспора немногим превосходит украинскую, почти 800 тыс. человек в ней — сикхи. Это превращает сикхскую общину в Стране кленового листа в крупнейшую за пределами исторической родины — провинции Пенджаб на границе Индии и Пакистана.

Как и украинцы, сикхи начали переселяться в Северную Америку в начале ХХ века. Они также адаптировались на новом месте и добились немалых высот, сумев интегрироваться и в канадский политический класс. Например, Харджит Саджан с 2015 по 2021 год возглавлял министерство обороны в кабинете Трюдо, а ныне возглавляет Тайный королевский совет Канады — совещательный орган при короле Великобритании Карле III. Официальным же лидером сикхской общины в Канаде является Балджит Сингх Чадха, занимавший в правительстве Жана Кретьена должность главы Комитета по обзору разведывательной информации безопасности, надзорного органа за деятельностью Канадской службы безопасности и разведки.

В Канаде, где до четверти населения составляют национальные меньшинства, сикхский фактор нельзя не учитывать во внутриполитических делах, отмечает Алексей Куприянов.

— Проблема в том, что этот аспект во внутренней политике невозможно игнорировать. Сикхи очень плотно интегрированы в бизнес и политическое сообщество Канады, поэтому каждый политик должен учитывать интересы общины и при этом пытаться каким-то образом сохранить баланс в отношениях с Индией, — резюмировал эксперт.

Харджит Саджан Фото: ТАСС/Zuma

Сикхи в Индии

Вместе с тем проблема сикхского сепаратизма для Индии остается острой и неразрешенной. Считается, что новый виток начался в 70-е годы прошлого века. Апогеем противостояния стал штурм армейскими подразделениями важнейшей святыни сикхов, «Золотого храма» в городе Амритсар, жертвами атаки стали 492 человека. Тогдашний премьер-министр Индии Индира Ганди объяснила приказ о начале операции тем, что в храме основали базу и политический центр сторонники независимости «Халистана».

Спустя четыре года сепаратисты нанесли ответный удар. 31 октября 1984 года собственными телохранителями-сикхами была убита сама Индира Ганди.

С тех пор противостояние между сторонниками «Халистана» и индийским правительством то утихает, то вспыхивает с новой силой. Последняя волна пришлась на 2016–2017 годы, когда в Пенджабе прошла серия убийств, причем жертвами становились не только индуистские проповедники и чиновники, но также христиане, мусульмане и активисты правящей Индийской народной партии (БДП).

Нью-Дели реагирует на такого рода проявления регулярными полицейскими операциями. Последняя крупная акция прошла в марте 2023 года, когда были арестованы 120 человек. Кроме того, эксперты указывают, что в некоторых случаях индийские спецслужбы проводят операции и за пределами страны. По крайней мере, такой опыт у них есть, указывает Алексей Куприянов.

Желтый круг, отмечающий место, где в июне был застрелен лидер сикхов Хардип Сингх Ниджар, в храме Гуру Нанака Сикх Гурдвара в Суррее, Канада, 22 сентября 2023 года Фото: ТАСС/EPA/ETHAN CAIRNS

— Ниджар призывал к нападениям на госслужащих и органы власти, и с индийской точки зрения он является террористом и законной целью. Индия и раньше практиковала такого рода операции, хотя чаще всего это были близлежащие регионы: Шри-Ланка, Белуджистан и так далее. Понятно, что Нью-Дели будет отрицать, это нормальная практика, но такой опыт у индийских спецслужб действительно есть, — отметил эксперт.

Как пишет The National News, ранее Нью-Дели объявил Ниджара «одним из самых разыскиваемых террористов» Индии. За его арест предлагалось вознаграждение в размере более $12 тыс.

Следует отметить, что сепаратизм отнюдь не является политической идеологией всех членов этой этнорелигиозной группы. В Индии, как и в Канаде, они добивались самых серьезных позиций в государственных органах. Самый яркий пример — Манмохан Сингх, премьер-министр страны с 2004 по 2014 год, первый неиндуист на этом посту. Кроме того, за прошедшие десятилетия сикхи создали обширную сеть торговых и коммерческих организаций, зачастую охватывающую несколько континентов. Это обстоятельство делает проблематичным выявление среди сикхов приверженцев сепаратистских взглядов, отмечает Алексей Куприянов.

— Большая часть сикхов интегрирована в индийский политический и экономический процесс. Они являются гражданами Индии, активно занимаются бизнесом. При этом у одной семейной фирмы могут быть офисы в Лондоне, Москве, Торонто и других городах по всему миру. Эта система построена на доверии и личных связях и имеет сетевую структуру, из-за чего поиск потенциальных сторонников «Халистана» становится довольно сложным мероприятием. Связи есть, но они труднодоказуемы, — подчеркивает эксперт.

Фото: ТАСС/EPA/ETHAN CAIRNS

Сикхи в Британии и США

Отдельным пунктом в дипломатическом противостоянии Оттавы и Нью-Дели стоит Великобритания. Влияние Лондона на канадскую внешнюю политику хорошо известно. Однако в данном случае имеет значение и отдельный британо-индийский конфликт на тему сиксхского сепаратизма. Численность общины сикхов на территории Соединенного Королевства превышает 500 тыс. 19 марта в Лондоне сторонники «Халистана» напали на посольство Индии и сорвали государственный флаг республики. При этом, как впоследствии отметили в индийском МИДе, британская полиция бездействовала.

«Было потребовано объяснение из-за полного отсутствия британской службы безопасности, позволившей этим элементам проникнуть в помещение Высокой комиссии», — сказано в заявлении министерства по поводу происшествия.

Спустя два месяца, когда вроде бы инициированное расследование не дало никаких результатов, Нью-Дели демонстративно разорвал переговоры с Лондоном по новому торговому соглашению. Как пишут индийские СМИ, у британцев потребовали официально осудить деятельность «Халистана». Без этого, как сообщили источники, дальнейшие переговоры не имеют смысла.

К слову, 19 марта аналогичной атаке подверглось генеральное консульство Индии в Сан-Франциско. А вскоре после начала дипломатической схватки с Канадой индийское правительство заявило о конфискации собственности проживающего в США еще одного видного деятеля «Халистана», Гурпатванта Сингха Паннуна. Он так же, как и Ниджар, признан Нью-Дели террористом и обвинен в подстрекательстве к мятежу.

Протестующие Генерального консульства Индии в Ванкувере, Канада, 25 сентября 2023 года Фото: ТАСС/EPA/ETHAN CAIRNS

Индия считает проблему сикхского сепаратизма внутренним делом и вряд ли будет готова обсуждать ее на международных площадках в обозримом будущем, пояснила «Известиям» проректор по международной деятельности и информационной политике ГАУГН Наталья Емельянова.

— Проблема возможного формирования независимого сикхского государства «Халистан» не уходила из политической повестки современной Индии. Важно понимать, что требования о создании «Халистана» делают сикхский сепаратизм весьма опасным явлением: границы этого государства могут оказаться весьма подвижными, от части индийского штата Пенджаб до всей Северной Индии, поясняет эксперт.

В свое время один из кризисов сикхского сепаратизма, как известно, стоил жизни премьер-министру Индии Индире Ганди. Поэтому любые попытки попустительства сикхскому сепаратизму в Нью-Дели будут воспринимать крайне напряженно, уточнила Наталья Емельянова.

— Нью-Дели будет настаивать на том, что это внутренняя проблема, которую не стоит обсуждать, — подчеркнула эксперт.